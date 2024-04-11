Где и когда в Атырау ждут большую воду

«По этому вопросу существует широкий спектр мнений, от катастрофических до оптимистичных. Различаются точки зрения как экспертов, так и обычных граждан. Мы, как государственный орган и оперативный штаб, опираемся на данные одного источника информации для прогнозирования и планирования нашей работы — это государственное учреждение “Казгидромет”.