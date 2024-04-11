«Тебе придется отвечать за свои поступки»: участница шоу «Новые пацанки» Лиза Макарова избила девушку в самарском ЖК

Звезда телепроекта «Новые пацанки» Елизавета Макарова избила 18-летнюю девушку в подъезде самарского ЖК. Момент попал на видео. Когда интернет-пользователи увидели ролик, то потребовали от главы СК России Александра Бастрыкины разобраться в случившемся. Сама «пацанка» утверждает, что видео постановочное и все стороны конфликта давно помирились. Рассказываем подробности.
Начала драться после гибели отца.
Лиза попала на телеэкраны в 2023-м, но менее чем за год сумела набрать неплохую аудиторию. Народ проникся непростой историей девушки: в юном возрасте ей пришлось столкнуться с криминальной деятельностью отца. В рамках шоу Лиза поделилась последним воспоминанием о родителе. Однажды в квартиру Макаровых пробрались несколько бандитов и убили мужчину на глазах его дочери-подростка.
— Я папина дочка. Он был всем для меня. Прошло уже десять лет, а для меня до сих пор других людей не существует. Папа воспитывал меня как принцессу. Он всегда чувствовал, что мать не тот человек, которому можно меня доверить, но продолжал быть с ней, — рассказала Елизавета Макарова о своем покойном отце.
Несмотря на трудное детство, Лизе удалось стать мастером спорта по бальным танцам, но потом девушка свернула на кривую дорожку. Стала вести разгульный образ жизни, бросила танцы и ушла с головой в единоборства. Лизе не хватало экстрима, и ее бои перенеслись на улицы, где нет правил.
«Это просто позор».
Участие в телепроекте, к сожалению, не смогло изменить жизнь самарчанки. В апреле 2024 года в интернете завирусилось видео, на котором Елизавета Макарова избивает 18-летнюю девушку кулаками по голове и ногами по телу. Оператор на фоне комментирует драку и советует жертве защищаться от ударов.
Ролик вызвал общественный резонанс, соцсети стали просто разрываться от комментариев. Народ просил обратить на данный инцидент внимание Александра Бастрыкина и усмирить молодую бандитку. Ответ Елизаветы не заставил себя ждать.
— Вопрос с дракой был решен между мной и Ульяной давным-давно. Еще в тот момент, когда и произошла драка. После этого я извинилась перед девушкой, она ночевала у меня дома, и мы остались в нормальных человеческих отношениях, — написала пацанка в своем телеграм-канале.
В подтверждение своих слов девушка выложила скрины переписок с пострадавшей, в которых они обмениваются смеющимися смайликами и локальными шутками. Также были опубликованы записи телефонного разговора, на которых Ульяна отвечала уже не так дружелюбно как раньше.
— Ты же понимаешь, что за свои поступки все равно придется отвечать, — робко произносит пострадавшая. — У меня уже голова не работает, я не знаю, что делать. Видео разлетелось по всем соцсетям. Мне уже друзья пишут, мол, правда ли это. Это просто позор.
На конфликт девушек уже обратили внимание правоохранители.
— Участники инцидента установлены. Отделом полиции по Кировскому району УМВД по Самаре проводится проверка, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.