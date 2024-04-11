«Тебе придется отвечать за свои поступки»: участница шоу «Новые пацанки» Лиза Макарова избила девушку в самарском ЖК

— Я папина дочка. Он был всем для меня. Прошло уже десять лет, а для меня до сих пор других людей не существует. Папа воспитывал меня как принцессу. Он всегда чувствовал, что мать не тот человек, которому можно меня доверить, но продолжал быть с ней, — рассказала Елизавета Макарова о своем покойном отце.