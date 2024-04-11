В Самарской области уровень воды в Большом Кинеле превысил 630 см и продолжает повышаться

За сутки вода ушла из пяти жилых домов в Похвистневском, Волжском и Большеглушицком районах и 159 приусадебных участков в Пестравском, Большеглушицком, Волжском, Красноармейском, Похвистневском районах. Кроме этого, от воды освободился один низководный мост в Большеглушицком районе.