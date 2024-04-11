В Самарской области уровень воды в Большом Кинеле превысил 630 см и продолжает повышаться

Об этом сообщает администрация Отрадного. Проезд по ул. Колхозной перекрыт. Городские службы со вчерашнего вечера продолжают отсыпать обочину дороги, чтобы жилые дома не подтопило.
По информации МЧС Самарской области, на территории региона подтоплены пять низководных мостов, 36 частных жилых домов и 422 приусадебных участка, расположенные в Кинель-Черкасском, Пестравском, Большеглушицком, Волжском, Похвистневском, Богатовском районах.
За сутки вода ушла из пяти жилых домов в Похвистневском, Волжском и Большеглушицком районах и 159 приусадебных участков в Пестравском, Большеглушицком, Волжском, Красноармейском, Похвистневском районах. Кроме этого, от воды освободился один низководный мост в Большеглушицком районе.
Ситуация с отсутствием транспортного сообщения с селом Полудни Кинель-Черкасского района сохраняется.