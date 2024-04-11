Мэр Харькова сообщил о повреждении ТЭЦ

В Харькове в результате утренней атаки повреждена ТЭЦ, сообщил мэр города Игорь Терехов, передает «Суспільне».
Помимо этого, была разрушена трансформаторная подстанция.
«Суспільне» отмечает, что в городе за день дважды останавливали работу метрополитена. Терехов около 12:00 мск сообщал, что поезда метро будут ходить с интервалом не менее 20 минут.
Глава харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщал, что утром по критической инфраструктуре региона нанесли не менее 10 ударов.
Минобороны России 11 апреля сообщило о массированном ударе по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. В ведомстве заявили, что была нарушена работа предприятий военной промышленности, сорвана переброска резервов и затруднено снабжение ВСУ топливом.
7 апреля Терехов заявил, что энергосистема Харькова испытала «масштабные разрушения», в городе действуют «жесткие» графики отключения света. Это сказалось на работе и метро, и наземного электротранспорта.
Проблемы с электроэнергией затронули и другие регионы Украины, где также повреждена критическая инфраструктура. Президент страны Владимир Зеленский отмечал, что подобные удары «причиняют огромную боль населению и городам».