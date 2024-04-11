В Екатеринбурге загадочно погиб 12-летний мальчик: вмешался детский омбудсмен

Тело 12-летнего мальчика было найдено возле дома на улице Новгородцевой в микрорайоне ЖБИ, пишет «КП-Екатеринбург». Не исключается, что ребенок совершил самоубийство. По данным газеты, он конфликтовал со сверстниками и дрался, а незадолго до его гибели его мать побывала в школе, где он учился. В пресс-службе следственного управления СК по региону не комментируют инцидент.