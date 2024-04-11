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В Екатеринбурге загадочно погиб 12-летний мальчик: вмешался детский омбудсмен

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апреля, ФедералПресс. В Екатеринбурге найдено тело 12-летнего мальчика. Ситуацию уже взяли на контроль в аппарате уполномоченного по правам ребенка, прокомментировал сам детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Ситуация в работе», — заявил Мороков корреспонденту «ФедералПресс», отказавшись раскрывать подробности.

Тело 12-летнего мальчика было найдено возле дома на улице Новгородцевой в микрорайоне ЖБИ, пишет «КП-Екатеринбург». Не исключается, что ребенок совершил самоубийство. По данным газеты, он конфликтовал со сверстниками и дрался, а незадолго до его гибели его мать побывала в школе, где он учился. В пресс-службе следственного управления СК по региону не комментируют инцидент.

Событие вызвало резонанс в соцсетях: местные жители склоняются к версии о суициде мальчика. Екатеринбуржцы выражают соболезнования его близким и призывают родителей не быть излишне строгими к своим детям.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее Игорь Мороков называл «достаточно серьезной» ситуацию с детскими суицидами и суицидальными попытками в Свердловской области.

СК