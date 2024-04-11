КНБ раскрыл детали задержания сотрудников миграционной службы в Таразе

«10 апреля текущего года Департаментом КНБ по Жамбылской области совместно с управлением собственной безопасности департамента полиции задержаны два сотрудника миграционной службы Управления полиции Тараза. Они подозреваются в получении взятки в сумме 500 тыс. тенге за общее покровительство нелегально пребывающим иностранным гражданам. Задержанные лица водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 366 (“Получение взятки”. — Прим. ред.) Уголовного кодекса РК», — раскрыл КНБ РК детали задержания.