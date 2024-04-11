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КНБ раскрыл детали задержания сотрудников миграционной службы в Таразе

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана сегодня, 11 апреля 2024 года, раскрыл детали задержания двух сотрудников миграционной службы Управления полиции Тараза, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Ранее появилась информация, что «руководителей миграционной службы Тараза задержали со взяткой». Позднее в ДП Жамбылской области нам подтвердили задержание и уточнили, что 10 апреля двое сотрудников миграционной службы УП Тараза задержаны по подозрению в получении незаконного вознаграждения.

«10 апреля текущего года Департаментом КНБ по Жамбылской области совместно с управлением собственной безопасности департамента полиции задержаны два сотрудника миграционной службы Управления полиции Тараза. Они подозреваются в получении взятки в сумме 500 тыс. тенге за общее покровительство нелегально пребывающим иностранным гражданам. Задержанные лица водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 366 (“Получение взятки”. — Прим. ред.) Уголовного кодекса РК», — раскрыл КНБ РК детали задержания.

Иная информация, как отметили в ведомстве, в соответствии с ч. 1 ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежит.