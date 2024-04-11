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Мошенники рассылают фейковые налоговые уведомления

Злоумышленники отправляют на электронную почту сообщения о взыскании задолженности в бюджет за счет денег на счетах в банках.

Комитет государственных доходов Министерства финансов предупреждает об участившихся фактах мошенничества, связанного с направлением уведомлений на электронную почту налогоплательщиков, сообщает пресс-служба КГД.

В Комитет обратились предприниматели, получившие на свои электронные адреса фейковые уведомления «о взыскании задолженности в бюджет за счет денег, находящихся на банковских счетах».

В ведомстве отметили, в соответствии с налоговым законодательством уведомления органов государственных доходов могут быть направлены налогоплательщику следующими способами:

по почте заказным письмом через почтовую организацию; электронным способом в веб-приложение и (или) специальное мобильное приложение; через Государственную корпорацию «Правительство для граждан».

Иных каналов для направления уведомлений не предусмотрено.

Комитет государственных доходов призывает граждан быть бдительными и соблюдать простые правила. Никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты банковских карт, не передавать квитанции о переводах, коды и кодовые слова, даже лицам, представляющимися сотрудниками органов государственных доходов, банков и другим лицам и не переходить по ссылкам.

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