Мошенники рассылают фейковые налоговые уведомления

Комитет государственных доходов призывает граждан быть бдительными и соблюдать простые правила. Никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты банковских карт, не передавать квитанции о переводах, коды и кодовые слова, даже лицам, представляющимися сотрудниками органов государственных доходов, банков и другим лицам и не переходить по ссылкам.