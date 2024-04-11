В Воронеже два сотрудника налоговой инспекции подозреваются во взятках на 800 тыс рублей

СК задержал бывшего сотрудника налоговой инспекции и сотрудницу межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 16 по Воронежской области по подозрению во взяточничестве на сумму 800 тыс. рублей. Подозреваемые получили вознаграждение за уменьшение налоговых платежей с физических лиц. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК в четверг, 11 апреля.
Взятки сотрудники получили в период с июня 2019 года по июнь 2022 года. СК по результатам доследственной проверки и на основании материалов региональных УФСБ и ГУ МВД возбудили три уголовных дела по п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки организованной группой в крупном размере).
Максимальное наказание по статье — 12 лет лишения свободы. Сотрудники СК, УФСБ и ГУ МВД провели обыски на работе и в домах подозреваемых, изъяли вещественные доказательства. С подозреваемыми проводятся следственные действия.
— Продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также иных фактов совершения противоправных действий подозреваемыми, — указали в СК. \
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что Ленинский районный суд Воронежа по ходатайству следствия заключил начальника отдела уголовного розыска отдела полиции № 8 Михаила Иванова под стражу до 14 апреля включительно. Полицейского подозревают в получении взятки в размере 295 тыс. рублей.