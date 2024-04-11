В Воронеже два сотрудника налоговой инспекции подозреваются во взятках на 800 тыс рублей

Взятки сотрудники получили в период с июня 2019 года по июнь 2022 года. СК по результатам доследственной проверки и на основании материалов региональных УФСБ и ГУ МВД возбудили три уголовных дела по п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки организованной группой в крупном размере).