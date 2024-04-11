В Волгодонске спасли мужчину, пытавшегося переплыть Цимлянское водохранилище

Волгодонске решил открыть купальный сезон, попытавшись переплыть Цимлянское водохранилище. Благодаря бдительным очевидцам, которые позвонили на номер 112, удалось избежать беды", — пишет источник.
На выручку прибыли спасатели Волгодонского подразделения областной службы спасения на воде. Мужчина успел отплыть на расстояние около 2 км от берега. Как сообщает источник, такой заплыв едва не стал для него последним.
Спасатели взяли мужчину на борт катера и доставили в спасательное подразделение, куда вызвали скорую помощь, которая доставила его в больницу.