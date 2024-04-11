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В Волгодонске спасли мужчину, пытавшегося переплыть Цимлянское водохранилище

Ростовская область, 11 апреля 2024. DON24.RU. В Волгодонске спасли мужчину, пытавшегося переплыть Цимлянское водохранилище. Об этом сообщили в департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области. "Днем 11 апреля 2024 г. молодой мужчина в районе порта.

Источник: Don24.ru

Волгодонске решил открыть купальный сезон, попытавшись переплыть Цимлянское водохранилище. Благодаря бдительным очевидцам, которые позвонили на номер 112, удалось избежать беды", — пишет источник.

На выручку прибыли спасатели Волгодонского подразделения областной службы спасения на воде. Мужчина успел отплыть на расстояние около 2 км от берега. Как сообщает источник, такой заплыв едва не стал для него последним.

Спасатели взяли мужчину на борт катера и доставили в спасательное подразделение, куда вызвали скорую помощь, которая доставила его в больницу.

несчастный случай