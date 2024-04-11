«Неудачно мотнула головой»: в Самаре врачи спасли зрение фермеру, которого корова ударила рогом в глаз

— В тот вечер ничего не предвещало беды. Я пришел навестить животных — у многих коров появился приплод, нужно было посмотреть, все ли телята и их мамы в порядке. Один из малышей стоял в стойле по соседству с Матильдой. Он запутался в ограждении и начал вырываться. Я хотел ему помочь, но Матильда испугалась суеты и неудачно мотнула головой. Ее рог попал мне в переносицу и глаз, — рассказал Сергей.