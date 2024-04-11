«Неудачно мотнула головой»: в Самаре врачи спасли зрение фермеру, которого корова ударила рогом в глаз

Попала рогом в глаз.
Фермер Сергей уже пять лет разводит коров в своем хозяйстве под Сызранью. Матильду он взял молодой телкой и хлопот с ней не знал, пока в конце прошлого года она едва не лишила его глаза. Самарские офтальмологи лишь чудом спасли мужчине зрение. Подробности узнала корреспондент «КП-Самара».
— В тот вечер ничего не предвещало беды. Я пришел навестить животных — у многих коров появился приплод, нужно было посмотреть, все ли телята и их мамы в порядке. Один из малышей стоял в стойле по соседству с Матильдой. Он запутался в ограждении и начал вырываться. Я хотел ему помочь, но Матильда испугалась суеты и неудачно мотнула головой. Ее рог попал мне в переносицу и глаз, — рассказал Сергей.
Если бы не жена, остался без глаза.
Жена настояла на поездке в больницу. В итоге семейство, несмотря на поздний вечер, отправились к врачам в Самару. Было это за два дня до Нового года. Дорога заняла около четырех часов. Своевременное обращение за медпомощью помогло сохранить зрение Сергея.
— Жена спасла глаз мужа, настояв на поездке в Самару! — отметил главный офтальмолог Самарской области Андрей Золотарев. — Травмы глаза требуют немедленного вмешательства. Именно поэтому офтальмологи в больнице Ерошевского принимают круглосуточно без выходных 365 дней в году. Важно не ставить себе самому диагнозы, думать, что к утру пройдет, пользоваться народными средствами. Внутриглазная инфекция — самое опасное, что может быть. «Простая пылинка» может привести к потере глаза.
«Собрали разбитый вдребезги фотоаппарат».
В праздничные дни у офтальмологов работы часто больше, чем в будни. Врачи напоминают, что пробка из бутылки летит со скоростью 100 метров в секунду, а крупицы закаленного металла, которые могут вылетать при работе по нему молотком или другим инструментом, разгоняются до 250 метров в секунду.
Врачи оперировали фермера больше часа, тогда как обычные операции длятся около 20 минут. Елена ШИШКИНА.
— Человеку может казаться, что в глаз попала соринка, а на самом деле его глазное яблоко насквозь пронзил крошечный кусочек метала, и в рану уже могла попасть инфекция, — говорит Андрей Золотарев. — В случае с глазом фермера мы, образно говоря, собрали разбитый вдребезги фотоаппарат и снова научили его фотографировать. Это стало возможно благодаря квалификации наших врачей, самому современному оборудованию, а также благодаря тому, что мужчина в считанные часы после травмы обратился к докторам.
Хотя история закончилась благополучно, супруга Сергея не смогла простить Матильде ее неосторожность. По возвращении домой женщина отправила корову на скотобойню.
Совет от офтальмологов.
Накануне дачных работ офтальмологи напоминают самарцам, что, напоровшись на сучок, неудачно поработав с садовым инструментом или при любой другой травме, важно как можно быстрее обратиться за помощью к врачам, которые дежурят в главной глазной больнице региона круглосуточно.