В Москве прошла церемония прощания с оперным певцом Кунгуровым

Тело Кунгурова было найдено 8 апреля возле его дома на Зоологической улице в столице. Как сообщил источник «Известий», перед случившимся певец писал своей супруге сообщение с угрозой суицида. Кроме того, ранее он наблюдался в частной психиатрической клинике. Позднее сообщалось, что правоохранители не обнаружили следов насильственной смерти на теле певца.