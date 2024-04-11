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В Москве прошла церемония прощания с оперным певцом Кунгуровым

На Троекуровском кладбище в Москве 11 апреля прошла церемония прощания с заслуженным артистом РФ, оперным певцом Евгением Кунгуровым.

Источник: РИА "Новости"

Накануне директор исполнителя Сергей Пудовкин сообщил, что Кунгуров будет захоронен на своей родине в поселке Заречный Свердловской области.

Тело Кунгурова было найдено 8 апреля возле его дома на Зоологической улице в столице. Как сообщил источник «Известий», перед случившимся певец писал своей супруге сообщение с угрозой суицида. Кроме того, ранее он наблюдался в частной психиатрической клинике. Позднее сообщалось, что правоохранители не обнаружили следов насильственной смерти на теле певца.

Отец Кунгурова в свою очередь поделился, что детали произошедшего ему неизвестны. Близкий друг исполнителя Вадим Цаллати рассказал «Известиям», что при жизни он был очень добрым и отзывчивым человеком.

музыка