В Самаре специалисты опровергли информацию о пожаре в ТК «Гудок»

В Самаре горожане опубликовали в социальных сетях кадры возможного задымления торгового комплекса «Гудок». Специалисты рассказали, что происходит на территории здания вечером в четверг, 11 апреля 2024 года.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Самарской области, на третьем этаже торгового комплекса произошло ложное срабатывание сигнализации, из-за которого эвакуировали часть сотрудников. По словам пожарных, разлетающуюся пыль приняли за дым от пожара.
Сотрудники ведомства оперативно прибыли на место происшествия и помогли установить причину эвакуации. На данный момент торговый комплекс продолжает работать в штатном режиме.