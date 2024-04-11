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В Самаре специалисты опровергли информацию о пожаре в ТК «Гудок»

Местные жители поделились кадрами в социальных сетях.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре горожане опубликовали в социальных сетях кадры возможного задымления торгового комплекса «Гудок». Специалисты рассказали, что происходит на территории здания вечером в четверг, 11 апреля 2024 года.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Самарской области, на третьем этаже торгового комплекса произошло ложное срабатывание сигнализации, из-за которого эвакуировали часть сотрудников. По словам пожарных, разлетающуюся пыль приняли за дым от пожара.

Сотрудники ведомства оперативно прибыли на место происшествия и помогли установить причину эвакуации. На данный момент торговый комплекс продолжает работать в штатном режиме.

МЧС
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