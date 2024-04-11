В Самаре специалисты опровергли информацию о пожаре в ТК «Гудок»

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Самарской области, на третьем этаже торгового комплекса произошло ложное срабатывание сигнализации, из-за которого эвакуировали часть сотрудников. По словам пожарных, разлетающуюся пыль приняли за дым от пожара.