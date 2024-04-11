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Из 47 населенных пунктов Харьковской области принудительно эвакуируют семьи с детьми

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Власти Харьковской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из 47 населенных пунктов, находящихся вблизи от зоны боевых действий.

Источник: РИА "Новости"

«На совете обороны области приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 47 прифронтовых населенных пунктов. Города Харькова это решение не касается», — написал в Telegram-канале глава военной администрации региона Олег Синегубов.

Он пояснил, что решение касается Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов. По данным властей, в населенных пунктах, из которых будет проводиться эвакуация, проживают 182 ребенка.

Власти Украины регулярно осуществляют перемещение населения, мотивируя это вопросами безопасности. 16 марта сообщалось о вывозе свыше 4,5 тыс. жителей районов Сумской области, граничащих с Россией, а 7 марта украинское министерство реинтеграции объявило о принудительной эвакуации детей в четырех населенных пунктах, находящихся в подконтрольных Украине населенных пунктах ДНР.