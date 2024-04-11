«Марихуана и взятки»: в Самаре арестовали главу депстроя Чернова вместе с братом

Сначала передали 500 тысяч. Позже, в Volkswagen Tiguan Евгению Чернову передали 10 тыс. руб. и муляж на сумму в 5,49 млн рублей. После этого братьев Черновых задержали сотрудники ФСБ. В суде прозвучало, что при обысках у Евгения Чернова обнаружили марихуану.