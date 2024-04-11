Российская ПВО уничтожила четыре БПЛА над Белгородской и Брянской областями

Кроме того, российские ПВО за ночь уничтожили и перехватили 12 беспилотников над несколькими регионами страны. Так, два БПЛА были сбиты над Мордовией, над территорией Курской области перехватили три дрона, Тамбовской — три, Белгородской — два, по одному над Брянской и Липецкой областями.