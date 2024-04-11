Пилоты самолета из Дубая сообщили о лазерной вспышке на посадке в Волгограде

Вечером 10 апреля 2024 года экипаж рейса из Дубая в Волгоград сообщил о вспышке лазера на посадочной прямой. О случившемся пилоты самолета доложили после приземления в Гумраке. Об происшествии сообщил телеграм-канал Aviaincident.