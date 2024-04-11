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Пилоты самолета из Дубая сообщили о лазерной вспышке на посадке в Волгограде

Инцидент с авиалайнером случился 10 апреля в Гумраке.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 10 апреля 2024 года экипаж рейса из Дубая в Волгоград сообщил о вспышке лазера на посадочной прямой. О случившемся пилоты самолета доложили после приземления в Гумраке. Об происшествии сообщил телеграм-канал Aviaincident.

«Информация сообщена по схеме аварийного оповещения», — отмечают в публикации.

По данным онлайн-табло аэропорта, рейс из Дубая в Волгограде приземлился в 21.40. Пилоты отправили сообщение об инциденте в 21.44. Борт без проблем пошел в обратный рейс в 23.20.

Утром 11 апреля в новости попал рейс Волгоград — Москва, вылет которого задержался на полтора часа.