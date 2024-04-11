Пилоты самолета из Дубая сообщили о лазерной вспышке на посадке в Волгограде

Вечером 10 апреля 2024 года экипаж рейса из Дубая в Волгоград сообщил о вспышке лазера на посадочной прямой. О случившемся пилоты самолета доложили после приземления в Гумраке. Об происшествии сообщил телеграм-канал Aviaincident.
«Информация сообщена по схеме аварийного оповещения», — отмечают в публикации.
По данным онлайн-табло аэропорта, рейс из Дубая в Волгограде приземлился в 21.40. Пилоты отправили сообщение об инциденте в 21.44. Борт без проблем пошел в обратный рейс в 23.20.
Утром 11 апреля в новости попал рейс Волгоград — Москва, вылет которого задержался на полтора часа.