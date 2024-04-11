МВД Беларуси проводит интернет-разведку из-за теракта в «Крокусе»

По последним данным МЧС, погибло 145 человек. Среди них — шестеро детей. Пострадал 551 человек. Некоторые остаются в больницах в тяжелом состоянии. По делу о теракте были арестован 11 человек, среди которых, по версии следствия, есть как исполнители, так и пособники.