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МВД Беларуси проводит интернет-разведку из-за теракта в «Крокусе»

Милицейское ведомство Беларуси принимает дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности.

МИНСК, 11 апр — Sputnik. Обстановка в мире, теракт в Подмосковье свидетельствуют о потенциальных угрозах совершения преступлений в местах массового пребывания граждан, сообщает МВД Беларуси.

Как пояснили в ведомстве, министр внутренних дел Иван Кубраков провел селекторное совещание с центральным аппаратом, ГУВД Мингорисполкома, областными УВД и другими структурами.

Одной из тем как раз были дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности.

«Проводится интернет-разведка для выявления возможных призывов и действий по подготовке акций экстремистского и террористического характера».

пояснил в МВД.

Также задействованы возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Усилен пропускной режим в местах массовых мероприятий.

В том числе там дежурят наряды с автоматическим оружием. Например, такие меры были предприняты в Минске на мероприятиях в честь Дня единения народов Беларуси и России.

«Осуществляется обязательный досмотр транспортных средств, въезжающих или припаркованных на стоянках, а также сдаваемых в камеры хранения вещей», — добавили в МВД Беларуси.

Ранее сообщалось, что 22 марта в подмосковском концертном зале «Крокус сити холл» произошел теракт. Группа мужчин расстреляла посетителей концерта. Также террористы разбросили зажигательные шашки, из-за чего в здании начался пожар, а затем обрушилась кровля.

По последним данным МЧС, погибло 145 человек. Среди них — шестеро детей. Пострадал 551 человек. Некоторые остаются в больницах в тяжелом состоянии. По делу о теракте были арестован 11 человек, среди которых, по версии следствия, есть как исполнители, так и пособники.