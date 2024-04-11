Суд продлил арест Аязу Шабутдинову

Следствие мотивировало свое ходатайство мероприятиями, необходимыми для расследования дела, а также привычными доводами о возможности Шабутдинова скрыться за рубежом ввиду наличия гражданства Сент-Люсии, действующих виз в США и Италию и недвижимости в ОАЭ. И сообщило, что имущество обвиняемых по делу арестовано на сумму свыше 100 миллионов рублей.