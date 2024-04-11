Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд продлил арест Аязу Шабутдинову

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Таганский суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову еще на два месяца по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: AP 2023

«Продлить Шабутдинову Аязу Рифатовичу меру пресечения до 16 июня 2024 года», — огласила решение судья.

Следствие мотивировало свое ходатайство мероприятиями, необходимыми для расследования дела, а также привычными доводами о возможности Шабутдинова скрыться за рубежом ввиду наличия гражданства Сент-Люсии, действующих виз в США и Италию и недвижимости в ОАЭ. И сообщило, что имущество обвиняемых по делу арестовано на сумму свыше 100 миллионов рублей.

Адвокат Дмитрий Григориади настаивал на том, что Шабутдинова нецелесообразно содержать под стражей, просил избрать иную меру пресечения и предоставил суду порядка 40 обращений от учеников, которые благодаря курсам Шабутдинова достигли существенных результатов.

Шабутдинов в суде сообщил, что его бизнес «работает», из 50 тысяч учеников 30 тысяч прислали свои результаты, которые они получили от обучения в «Лайк Центре», но «следствие это игнорирует».

Сегодня адвокат Калой Ахильгов рассказал РИА Новости, что его подзащитному официально предъявили обвинение по 73 эпизодам, тогда как ранее было известно о 50.

Бизнес-тренеру и основателю «Лайк Центра» предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал.

Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО.

Другой фигурант — гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск.