Суд продлил арест Аязу Шабутдинову

«Продлить Шабутдинову Аязу Рифатовичу меру пресечения до 16 июня 2024 года», — огласила решение судья.
Следствие мотивировало свое ходатайство мероприятиями, необходимыми для расследования дела, а также привычными доводами о возможности Шабутдинова скрыться за рубежом ввиду наличия гражданства Сент-Люсии, действующих виз в США и Италию и недвижимости в ОАЭ. И сообщило, что имущество обвиняемых по делу арестовано на сумму свыше 100 миллионов рублей.
Адвокат Дмитрий Григориади настаивал на том, что Шабутдинова нецелесообразно содержать под стражей, просил избрать иную меру пресечения и предоставил суду порядка 40 обращений от учеников, которые благодаря курсам Шабутдинова достигли существенных результатов.
Шабутдинов в суде сообщил, что его бизнес «работает», из 50 тысяч учеников 30 тысяч прислали свои результаты, которые они получили от обучения в «Лайк Центре», но «следствие это игнорирует».
Сегодня адвокат Калой Ахильгов рассказал РИА Новости, что его подзащитному официально предъявили обвинение по 73 эпизодам, тогда как ранее было известно о 50.
Бизнес-тренеру и основателю «Лайк Центра» предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал.
Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО.
Другой фигурант — гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск.