Житель Красноярска украл забытый пакет из столовой и пойдёт за это под суд

За кражу пакета, в котором лежали деньги и оправа, житель Красноярска попал под уголовное дело. Об этом рассказали в МВД по Красноярскому краю.
Кража произошла в середине декабря 2023 года, с заявлением о ней обратилась жительница Красноярска и рассказала, что в похищенном пакете находились 25 тысяч рублей и оправа для очков стоимостью в 15 тысяч.
Полицейские установили, что в тот день женщина вместе со своей дочерью отправилась в поужинать в столовую и поставила пакет на один из стульев в заведении. После чего она решила пересесть за другой стул, забыв о пакете.
За всем этим наблюдал мужчина, сидевший за соседним столиком. Он забрал пакет, переложил его к себе, доел свою еду и спокойно ушёл. Всё это попало на камеры видеонаблюдения.
Личность подозреваемого установили, им оказался ранее не судимый житель Красноярска. Он рассказал полицейским, что деньги из пакета забрал себе и в последствии потратил их на личные нужды. А сам пакет с оправой просто выкинул на улице.
На мужчину завели уголовное дело по статье о краже и до вынесения приговора житель Красноярска просидит под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.