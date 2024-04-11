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Раритетную авиабомбу обезвредили взрывотехники под Волгоградом

Снаряд весом в центнер пролежал в земле со времен Великой Отечественной войны.

Источник: ГУ МЧС по Волгоградской области

Пиротехнический расчет Донского спасцентра МЧС обезвредил фугасный снаряд, который накануне был найден в Чернышковском районе.

Снаряд с маркировкой ФАБ-100 и весом, соответственно 100 килограммов, был произведен во времена Великой Отечественной войны. Радиус поражения у подобных боеприпасов измеряется десятками метров. На расстоянии 18 от взрыва такой авиабомбы гарантированы сильные повреждения, до 35 метров зона легких повреждений, а в радиусе 70 обеспечены слабые поражения.

«Это пятая ФАБ обнаруженная и уничтоженная на территории волгоградской области с начала 2024 года», — поделились подробностями в волгоградском главке МЧС.

МЧС