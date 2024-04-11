Раритетную авиабомбу обезвредили взрывотехники под Волгоградом

Снаряд с маркировкой ФАБ-100 и весом, соответственно 100 килограммов, был произведен во времена Великой Отечественной войны. Радиус поражения у подобных боеприпасов измеряется десятками метров. На расстоянии 18 от взрыва такой авиабомбы гарантированы сильные повреждения, до 35 метров зона легких повреждений, а в радиусе 70 обеспечены слабые поражения.