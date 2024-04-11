В Минске пенсионер дважды ударил ножом в грудь жену, с которой прожил 40 лет, сообщил официальный представитель Следственного комитета Александр Суходольский, передает агентство «Минск-Новости».
Говорится, что 16 апреля 2023 года в одном из жилых домов, расположенных по улице Калиновского, пьяный 67-летний мужчина стал выяснять отношения со своей женой. Конфликт нарастал. Пенсионер стал угрожать супруге убийством, однако она не поверила угрозам, так как муж уже не в первый раз разбрасывался громкими словами.
Однако через некоторой время фигурант схватил нож и дважды им ударил супругу в грудь. Испугавшаяся женщина выбежала из квартиры, начала стучать в двери соседям, они вызвали скорую помощь. Потерпевшая осталась жива. Ее мужа задержали. Следователям мужчина сказал, что у него и ранее были конфликты с женой на почве злоупотребления алкоголем. Подробно описать случившееся он не смог. Фигуранту было предъявлено обвинение по части 1 статьи 14 и части 1 статьи 139 Уголовного кодекса — покушение на убийство.
«Пара в браке более 40 лет, у них двое уже взрослых детей», — сказано в сообщении.