В Минске пенсионер дважды ударил ножом в грудь жену, с которой прожил 40 лет

Однако через некоторой время фигурант схватил нож и дважды им ударил супругу в грудь. Испугавшаяся женщина выбежала из квартиры, начала стучать в двери соседям, они вызвали скорую помощь. Потерпевшая осталась жива. Ее мужа задержали. Следователям мужчина сказал, что у него и ранее были конфликты с женой на почве злоупотребления алкоголем. Подробно описать случившееся он не смог. Фигуранту было предъявлено обвинение по части 1 статьи 14 и части 1 статьи 139 Уголовного кодекса — покушение на убийство.