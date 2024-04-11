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Стало известно о состоянии подростков, пострадавших в ДТП на севере Волгограда

Одна из пострадавших проходит лечение в реанимации. Ее состояние медики оценивают как тяжелое.

Источник: Волгоградская правда

В четверг, 11 апреля, в Тракторозаводском районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие — 37-летняя женщина-водитель сбила на зебре 4 несовершеннолетних.

О состоянии пострадавших рассказали «Волгоградской правде.ру» в облздраве. В больницу скорой медицинской помощи доставлены 4 подростка 2012 года рождения. Одна девочка, получившая травмы в аварии, находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Еще трое ребят в состоянии средней степени тяжести.

Госпитализированным оказывается вся необходимая медпомощь. Организованы консультации с федеральным центром.