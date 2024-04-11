Стало известно о состоянии подростков, пострадавших в ДТП на севере Волгограда

В четверг, 11 апреля, в Тракторозаводском районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие — 37-летняя женщина-водитель сбила на зебре 4 несовершеннолетних.
О состоянии пострадавших рассказали «Волгоградской правде.ру» в облздраве. В больницу скорой медицинской помощи доставлены 4 подростка 2012 года рождения. Одна девочка, получившая травмы в аварии, находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Еще трое ребят в состоянии средней степени тяжести.
Госпитализированным оказывается вся необходимая медпомощь. Организованы консультации с федеральным центром.