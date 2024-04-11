В Минздраве сообщили о 14 госпитализированных в Оренбургской области из-за последствий паводков

Он отметил, что в регионе в зоне подтопления находятся 19 медицинских объектов, а в стационары, не затронутые паводком, эвакуировали 164 пациента.
В России в последнюю неделю наблюдается непростая ситуация с паводками в регионах. По информации властей Оренбургской области, из подтопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуированы 7,8 тыс. человек, в том числе 2117 детей. Наиболее сложная паводковая ситуация сохраняется в Орске, Оренбурге, Оренбургском и Илекском районах, а также в Бузулуке и Бузулукском районе. За сутки от воды освободилось 1900 жилых домов и 2399 приусадебных участков.
Кроме того, губернатор Оренбургской области Денис Паслер 11 апреля доложил президенту России Владимиру Путину, что паводковая обстановка в регионе достигла пика. По его словам, уровень воды в Урале достиг 10 метров 87 см, при этом в Орске ситуация стабилизировалась, уровень воды за сутки снизился на 14 см.
9 апреля губернатор Паслер предупредил жителей Оренбурга о необходимости срочно эвакуироваться из-за резкого повышения уровня реки Урал. В тот же день мэр Орска Василий Козупица сообщил, что пик паводка в городе прошел, вода начинает убывать. При этом он подчеркнул, что ситуация пока остается сложной.
5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от разливов реки Урал. В городе были созданы пункты временного размещения граждан, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность»).