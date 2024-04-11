В Минздраве сообщили о 14 госпитализированных в Оренбургской области из-за последствий паводков

В России в последнюю неделю наблюдается непростая ситуация с паводками в регионах. По информации властей Оренбургской области, из подтопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуированы 7,8 тыс. человек, в том числе 2117 детей. Наиболее сложная паводковая ситуация сохраняется в Орске, Оренбурге, Оренбургском и Илекском районах, а также в Бузулуке и Бузулукском районе. За сутки от воды освободилось 1900 жилых домов и 2399 приусадебных участков.