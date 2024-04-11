Цистерна с газом взорвалась в Актюбинской области

Сообщается, что сегодня, 11 апреля, примерно в 20:20 в 50 метрах от газозаправочной станции произошел взрыв подземной цистерны с газом. Затем загорелась станция, принадлежащая ИП «Займулдина». Огонь быстро перекинулся на рядом стоящую пристройку.
«На месте находятся сотрудники райотделов по ЧС и полиции Уилского района. Тушение пожара продолжается. Жертв и пострадавших нет. Дополнительно выехали сотрудники ДЧС. Департамент промышленной безопасности проведет расследование для выяснения причин произошедшего», — заявили в областном акимате.
Как позже сообщили представители МЧС в официальном Telegram-канале ведомства, пожар был потушен в 22:00. Общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Предварительная причина пожара — нарушение эксплуатации газового оборудования.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте «Электронного правительства» даны рекомендации по поведению во время пожара.
Так, специалисты советуют: закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной; уходите от огня; не пользуйтесь лифтом; не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода; не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы. Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав «101», или в службу спасения, набрав «112». Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные: адрес пожара или возгорания; объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее); предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее); при необходимости — номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее; свою фамилию и телефон.