В Челябинской области несколько десятков рыбаков оказались отрезанными от суши

С начала на лодках было эвакуировано 11 человек, после чего спасатели запросили дополнительные силы, средства, а также специалистов с беспилотной авиационной системой для проведения разведки местности. В 21.00 со льдины было эвакуировано 17 человек, а еще через полчаса при обследовании камышовых участков, обнаружены еще 6 человек.