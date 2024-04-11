Российские войска форсировали реку Мокрые Ялы в ДНР

«Активизировали боевые действия на времевском направлении (на стыке Запорожской области и ДНР — ред.). Наши ребята успешно форсировали реку Мокрые Ялы в районе Урожайного и окопались в лесополосе, откуда выбили украинских боевиков», — сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, предпринятые противником попытки контратак на этом участке отбиты.
Ранее в четверг в Минобороны России сообщили, что на южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады и 128-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Макаровка ДНР, потери противника составили до 105 военнослужащих.