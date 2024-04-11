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ФСБ предотвратила теракт на военном объекте в Донецке

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. ФСБ России задержала шесть граждан государства Центральной Азии, готовивших теракт на военном объекте в Донецке. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Источник: РИА "Новости"

«Федеральной службой безопасности 11 апреля 2024 года пресечена деятельность террористической ячейки, состоявшей из шести граждан одного из государств Центральной Азии, члены которой планировали совершение террористического акта в отношении объекта Вооруженных сил РФ, дислоцируемого в городе Донецке», — отметили в ФСБ.

В спецслужбе подчеркнули, что координация деятельности террористической группы осуществлялась с территории Украины. «Ее участники после совершения преступления в РФ планировали выехать в Турцию, откуда намеревались переправиться на Украину», — уточнили в ФСБ.

По месту проживания террористов изъяли два самодельных взрывных устройства, готовых к применению, и ручные гранаты.

ФСБ