ФСБ предотвратила теракт на военном объекте в Донецке

«Федеральной службой безопасности 11 апреля 2024 года пресечена деятельность террористической ячейки, состоявшей из шести граждан одного из государств Центральной Азии, члены которой планировали совершение террористического акта в отношении объекта Вооруженных сил РФ, дислоцируемого в городе Донецке», — отметили в ФСБ.
В спецслужбе подчеркнули, что координация деятельности террористической группы осуществлялась с территории Украины. «Ее участники после совершения преступления в РФ планировали выехать в Турцию, откуда намеревались переправиться на Украину», — уточнили в ФСБ.
По месту проживания террористов изъяли два самодельных взрывных устройства, готовых к применению, и ручные гранаты.