ФСБ предотвратила теракт на военном объекте в Донецке

«Федеральной службой безопасности 11 апреля 2024 года пресечена деятельность террористической ячейки, состоявшей из шести граждан одного из государств Центральной Азии, члены которой планировали совершение террористического акта в отношении объекта Вооруженных сил РФ, дислоцируемого в городе Донецке», — отметили в ФСБ.