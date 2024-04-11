Семейную пару из Беларуси похитили и ограбили на Пхукете — вот как закончилась история

Ранее Смартпресс писал, что в конце января злоумышленники остановили мотоцикл, на котором перемещалась пара из Беларуси. Затем мужчину и женщину затолкали в микроавтобус, где заставили перевести на свои счета криптовалюту на сумму 901 200 долларов. После этого семейную пару отвезли в другой район Пхукета и отпустили.