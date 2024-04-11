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Семейную пару из Беларуси похитили и ограбили на Пхукете — вот как закончилась история

Пятерых россиян на Пхукете приговорили к двум годам тюрьмы за похищение белорусской семьи, сообщает РБК со ссылкой на Генеральное консульство России в Пхукете.

Источник: Смартпресс

Ранее Смартпресс писал, что в конце января злоумышленники остановили мотоцикл, на котором перемещалась пара из Беларуси. Затем мужчину и женщину затолкали в микроавтобус, где заставили перевести на свои счета криптовалюту на сумму 901 200 долларов. После этого семейную пару отвезли в другой район Пхукета и отпустили.

Двоих злоумышленников задержали в аэропорту, они собирались покинуть страну, еще двоих — в месте проживания на острове. Пятого россиянина, который был назван организатором преступления, задержали на курорте Патонг.

Уточняется, что суд сначала назначил похитителям по четыре года лишения свободы, но сократил срок заключения, поскольку фигуранты дела признали вину.