Свыше 99 тысяч человек спасены из зон бедствия в Казахстане

«Силами МЧС и местных исполнительных органов откачано более 8,9 млн м3 талой воды, проведена укладка более 1,6 млн мешкотар и 1,2 млн тонн инертного материала. На контроле находится 110 переливов автодорог, 116 размывов автодорог, из них девять мостов и 107 дорожного полотна. На контроле 67 населенных пунктов без транспортного сообщения, где местными исполнительными органами с населением поддерживается связь и созданы необходимые запасы продуктов питания и медикаментов».