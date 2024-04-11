Свыше 99 тысяч человек спасены из зон бедствия в Казахстане

По его словам, сейчас спасатели мониторят паводковую ситуацию на реках и водохранилищах, а также в некоторых регионах проводят взрывные работы на водоемах.
«На данный час службами гражданской защиты спасено и эвакуировано более 99 127 человек, из них 36 365 детей. В пунктах временного размещения находятся 6 516 человек, из них 3 167 детей. На телефоны “Горячей линии” поступило 1 348 звонков, психологи оказывают экстренную психологическую помощь пострадавшим».
Он отметил, что в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях остаются подтопленными 3 513 частных жилых дома и 489 дворовых территорий. Откачена вода из 2 983 жилых домов и 1 868 дворовых территорий.
«Силами МЧС и местных исполнительных органов откачано более 8,9 млн м3 талой воды, проведена укладка более 1,6 млн мешкотар и 1,2 млн тонн инертного материала. На контроле находится 110 переливов автодорог, 116 размывов автодорог, из них девять мостов и 107 дорожного полотна. На контроле 67 населенных пунктов без транспортного сообщения, где местными исполнительными органами с населением поддерживается связь и созданы необходимые запасы продуктов питания и медикаментов».
По его данным, в аварийно-спасательных работах задействованы 38 595 человек, порядка 3 775 единиц техники, 738 водооткачивающих устройств, 199 плавсредств и 17 воздушных судов.
«В восьми регионах страны действуют 34 ЧС местного масштаба в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанкскрй, Акмолинской, Карагандинской, Атырауской, Северо-Казахстанской области», — отметил Сайпаш Ерасыл.