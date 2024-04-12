В Новороссийске нашли останки семи человек, погибших в годы войны

Общероссийский проект «Без срока давности» нацелен на сохранение исторической памяти о военных преступлениях нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Проект реализуется с 2019 года. На протяжении этого времени РИА Новости опубликовало многочисленные рассекреченные в рамках проекта архивные документы, в том числе ФСБ России, и вызвавшие большой резонанс. Эти документы вошли в число материалов, на основе которых в разных регионах России прошли уже 18 судебных процессов, признавших геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны на этих территориях.