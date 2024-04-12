В Новороссийске нашли останки семи человек, погибших в годы войны

По данным ведомства, следователи участвуют в поисковых работах в Чемизовской щели села Владимировка города Новороссийска на месте массового захоронения мирных жителей во время оккупации.
«В военные годы в этом ущелье находилась одна из так называемых “расстрельных ям”, где осенью 1942 года немецко-фашистскими оккупантами были зверски замучены и расстреляны несколько десятков мирных жителей, включая стариков и детей. В первый день поисковых работ были обнаружены останки семи человек, в том числе фрагменты останков детей. Были найдены и изъяты пуля и фрагменты одежды», — говорится в сообщении.
Отмечается, что обнаруженные останки направлены на экспертизы для определения пола, возраста, причин и давности наступления смерти.
Работы проводятся совместно с представителями «Поискового движения России» и поискового отряда «Долг» краевого управления Федеральной службы судебных приставов. Мероприятия проходят в рамках расследуемого центральным аппаратом СК России уголовного дела о геноциде немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками народов СССР в годы Великой Отечественной войны, а также в рамках проекта «Без срока давности», добавляют в ведомстве.
Общероссийский проект «Без срока давности» нацелен на сохранение исторической памяти о военных преступлениях нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Проект реализуется с 2019 года. На протяжении этого времени РИА Новости опубликовало многочисленные рассекреченные в рамках проекта архивные документы, в том числе ФСБ России, и вызвавшие большой резонанс. Эти документы вошли в число материалов, на основе которых в разных регионах России прошли уже 18 судебных процессов, признавших геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны на этих территориях.