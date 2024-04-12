5 апреля в Ростовской области средства ПВО уничтожили более 40 целей. В результате атаки БПЛА была повреждена электроподстанция. Во время следственных действий возле одного из упавших беспилотников произошел взрыв, восемь человек пострадали. 10 апреля в регионе подвергся атаке БПЛА город Таганрог, пострадавших не было.
Губернатор сообщил об отражении атаки БПЛА в Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram, что в районе Новошахтинска силы ПВО отражают атаку беспилотников. Он добавил, что «последствия на земле уточняются», другие подробности не приводятся.