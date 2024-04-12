Губернатор сообщил об отражении атаки БПЛА в Ростовской области

5 апреля в Ростовской области средства ПВО уничтожили более 40 целей. В результате атаки БПЛА была повреждена электроподстанция. Во время следственных действий возле одного из упавших беспилотников произошел взрыв, восемь человек пострадали. 10 апреля в регионе подвергся атаке БПЛА город Таганрог, пострадавших не было.