Мама отлучилась по делам, не зная, что случится беда: второклассник задохнулся в Тайшете на пожаре

В Тайшете загорелся жилой дом вечером 11 апреля. Пожарные, прибывшие на место, нашли в одной из квартир второклассника, который был без сознания. Медики не смогли его спасти. Об этом сообщает уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.