Мама отлучилась по делам, не зная, что случится беда: второклассник задохнулся в Тайшете на пожаре

В Тайшете загорелся жилой дом вечером 11 апреля. Пожарные, прибывшие на место, нашли в одной из квартир второклассника, который был без сознания. Медики не смогли его спасти. Об этом сообщает уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.
— В этот день мама школьника отлучилась по делам вместе с другим ребенком. Семья благополучная. Выражаю искренние соболезнования родителям мальчика, — говорит Татьяна Афанасьева.
Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются правоохранительными органами. Никто не застрахован от такой ситуации. Но чтобы снизить риск возникновения пожара, уполномоченный по правам ребенка в регионе напоминает сибирякам о простых, но важных правилах.
Например, стоит установить дома дымовые и пожарные извещатели, а также регулярно проверять их работоспособность. Никогда не оставлять включенные электроприборы без присмотра, помнить о правилах безопасности при использовании открытого огня, проверять состояние электропроводки и не допускать перегрева проводов.