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В Хмельницкой области произошли взрывы

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Взрывы произошли ночью в Хмельницкой области на западе Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Источник: AP 2023

Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию не комментировали.

В настоящее время воздушная тревога действует в Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Хмельницкой и Черновицкой областях.