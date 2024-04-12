В Хмельницкой области произошли взрывы

Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию не комментировали.
В настоящее время воздушная тревога действует в Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Хмельницкой и Черновицкой областях.
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Взрывы произошли ночью в Хмельницкой области на западе Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».
Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию не комментировали.
В настоящее время воздушная тревога действует в Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Хмельницкой и Черновицкой областях.