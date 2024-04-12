В Приморье 15-летний школьник бросил окурок в траву и устроил пожар

В Приморье провели беседу с подростком, который случайно устроил поджог сухой травы в Артеме, сообщает ИА PrimaMedia. Полиция Приморья еще раз напомнила об ответственности за нарушение правил противопожарной безопасности.
В дежурное отделение полиции города Артема поступило сообщение о возгорании сухой травы в районе дома № 2/1 на улице Дачная. После прибытия сотрудников Росгвардии на место происшествия, подросток, подозреваемый в поджоге, был доставлен в полицейский участок для дальнейшего разбирательства. Инспектор по делам несовершеннолетних провела опрос 15-летнего школьника в присутствии его законных представителей.
Поскольку юноша еще не достиг возраста, который подлежит административной ответственности, инспекторы по делам несовершеннолетних провели с ним профилактическую беседу. Собранные сотрудниками полиции материалы были направлены в комиссию по делам несовершеннолетних администрации Артемовского городского округа для принятия воспитательных мер.
Напомним, как стало известно ранее, губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о введении режима повышенной готовности на территории региона с целью предотвращения возможных природных пожаров.