Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье 15-летний школьник бросил окурок в траву и устроил пожар

С подростком проведена разъяснительная беседа.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье провели беседу с подростком, который случайно устроил поджог сухой травы в Артеме, сообщает ИА PrimaMedia. Полиция Приморья еще раз напомнила об ответственности за нарушение правил противопожарной безопасности.

В дежурное отделение полиции города Артема поступило сообщение о возгорании сухой травы в районе дома № 2/1 на улице Дачная. После прибытия сотрудников Росгвардии на место происшествия, подросток, подозреваемый в поджоге, был доставлен в полицейский участок для дальнейшего разбирательства. Инспектор по делам несовершеннолетних провела опрос 15-летнего школьника в присутствии его законных представителей.

По его показаниям, он шел домой, закурил и, не убедившись в том, что сигарета погашена, бросил ее на землю. Позже он услышал треск и увидел, что трава вспыхнула. Школьник признался, что попытался самостоятельно потушить пожар, осознавая его опасность и наказуемость.

Поскольку юноша еще не достиг возраста, который подлежит административной ответственности, инспекторы по делам несовершеннолетних провели с ним профилактическую беседу. Собранные сотрудниками полиции материалы были направлены в комиссию по делам несовершеннолетних администрации Артемовского городского округа для принятия воспитательных мер.

Напомним, как стало известно ранее, губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о введении режима повышенной готовности на территории региона с целью предотвращения возможных природных пожаров.

пожары