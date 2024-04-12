В Приморье 15-летний школьник бросил окурок в траву и устроил пожар

В Приморье провели беседу с подростком, который случайно устроил поджог сухой травы в Артеме, сообщает ИА PrimaMedia. Полиция Приморья еще раз напомнила об ответственности за нарушение правил противопожарной безопасности.

В дежурное отделение полиции города Артема поступило сообщение о возгорании сухой травы в районе дома № 2/1 на улице Дачная. После прибытия сотрудников Росгвардии на место происшествия, подросток, подозреваемый в поджоге, был доставлен в полицейский участок для дальнейшего разбирательства. Инспектор по делам несовершеннолетних провела опрос 15-летнего школьника в присутствии его законных представителей.

По его показаниям, он шел домой, закурил и, не убедившись в том, что сигарета погашена, бросил ее на землю. Позже он услышал треск и увидел, что трава вспыхнула. Школьник признался, что попытался самостоятельно потушить пожар, осознавая его опасность и наказуемость.