В Приморье в ходе погони со стрельбой задержали пьяного водителя

ВЛАДИВОСТОК, 12 апр — РИА Новости. Сотрудникам правоохранительных органов в приморском Большом Камне пришлось применять табельное оружие для задержания водителя микроавтобуса, двигавшегося на большой скорости без прав и в состоянии алкогольного опьянения, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
Отмечается, что в городе Большой Камень водитель двигавшегося на большой скорости автомобиля Nissan Caravan Elgrand проигнорировал требование автоинспекторов об остановке и продолжил движение. В ходе организованной погони водитель не реагировал на предупреждение полицейских о применении табельного оружия.
«Для предотвращения аварийной ситуации один из сотрудников полиции произвел предупредительный выстрел в воздух, а затем — несколько прицельных выстрелов по колесам Nissan Caravan Elgrand. Выстрелы повредили шины, однако нарушитель продолжил движение на трех спущенных колесах. Когда автомобиль оказался в тупике, водитель выбежал из салона и попытался скрыться, но был задержан. При задержании правонарушитель оказал сопротивление», — говорится в сообщении краевой полиции.
Отмечается, что пытавшимся скрыться нарушителем оказался 37-летний приморец, ранее лишенный водительских прав за пьяную езду. В момент задержания он вновь находился в состоянии опьянения. Кроме того, выяснилось, что автомобиль нарушителя не состоит на учете в Госавтоинспекции.
«Сотрудники полиции привлекли приморца к ответственности по шести статьям административного кодекса. А машину отправили на стоянку временного задержания. Суд назначил злостному нарушителю ПДД наказание в виде 10 суток административного ареста», — отметили в полиции.