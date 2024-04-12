В Приморье в ходе погони со стрельбой задержали пьяного водителя

«Для предотвращения аварийной ситуации один из сотрудников полиции произвел предупредительный выстрел в воздух, а затем — несколько прицельных выстрелов по колесам Nissan Caravan Elgrand. Выстрелы повредили шины, однако нарушитель продолжил движение на трех спущенных колесах. Когда автомобиль оказался в тупике, водитель выбежал из салона и попытался скрыться, но был задержан. При задержании правонарушитель оказал сопротивление», — говорится в сообщении краевой полиции.