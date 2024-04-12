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Погиб адвокат Андрея Чикатило

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Бывший адвокат маньяка Андрея Чикатило Марат Хабибулин трагически погиб, об этом сообщил на своей странице в «ВКонтакте» лечебно-реабилитационный научный центр «Феникс», в котором Хабибулин работал юристом.

Источник: РИА "Новости"

«ЛРНЦ “Феникс” постигла тяжелая утрата… Трагически оборвалась жизнь Марата Заидовича Хабибулина. Юрист “Феникса”, специалист по правовым проблемам в области психиатрии и наркологии, Марат Заидович был профессионалом высочайшего класса, вдумчивым и неравнодушным юристом», — говорится в некрологе.

В ЛРНЦ отметили преданность Хабибулина выбранному делу и служению закону, выразив соболезнования родным и близким юриста.

Согласно данным из открытых источников, Хабибулин в апреле 1992 году был назначен государственным защитником Чикатило. Судебный процесс над серийным маньяком длился два года, в итоге его приговорили к смертной казни, 14 февраля 1994 года он был расстрелян.