Погиб адвокат Андрея Чикатило

«ЛРНЦ “Феникс” постигла тяжелая утрата… Трагически оборвалась жизнь Марата Заидовича Хабибулина. Юрист “Феникса”, специалист по правовым проблемам в области психиатрии и наркологии, Марат Заидович был профессионалом высочайшего класса, вдумчивым и неравнодушным юристом», — говорится в некрологе.
В ЛРНЦ отметили преданность Хабибулина выбранному делу и служению закону, выразив соболезнования родным и близким юриста.
Согласно данным из открытых источников, Хабибулин в апреле 1992 году был назначен государственным защитником Чикатило. Судебный процесс над серийным маньяком длился два года, в итоге его приговорили к смертной казни, 14 февраля 1994 года он был расстрелян.