Адвоката из Иркутска посадили на 15 лет за жестокое убийство матери

Ранее мужчина работал адвокатом в Москве, а с 2020 года вернулся в Иркутск, жил с матерью и злоупотреблял спиртным. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
В конце января 2022 года мужчина, будучи пьян, начал избивать свою мать. Бил долго, всем подряд. Женщина умерла от множественных переломов рёбер и травматического шока. Агрессивного сына задержали по горячим следам. Вину свою он признал частично, напирая на то, что находился в состоянии аффекта. Однако в суде вёл себя агрессивно, допускал негативные высказывания в сторону других участников процесса.
Суд решил, что подсудимый был вменяемым на момент совершения преступления, и отправил его в колонию строгого режима на 15 лет.