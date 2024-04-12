Адвоката из Иркутска посадили на 15 лет за жестокое убийство матери

В конце января 2022 года мужчина, будучи пьян, начал избивать свою мать. Бил долго, всем подряд. Женщина умерла от множественных переломов рёбер и травматического шока. Агрессивного сына задержали по горячим следам. Вину свою он признал частично, напирая на то, что находился в состоянии аффекта. Однако в суде вёл себя агрессивно, допускал негативные высказывания в сторону других участников процесса.