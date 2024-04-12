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Адвоката из Иркутска посадили на 15 лет за жестокое убийство матери

56-летнему иркутянину дали 15 лет строгого режима за жестокое убийство 88-летней матери.

Ранее мужчина работал адвокатом в Москве, а с 2020 года вернулся в Иркутск, жил с матерью и злоупотреблял спиртным. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

В конце января 2022 года мужчина, будучи пьян, начал избивать свою мать. Бил долго, всем подряд. Женщина умерла от множественных переломов рёбер и травматического шока. Агрессивного сына задержали по горячим следам. Вину свою он признал частично, напирая на то, что находился в состоянии аффекта. Однако в суде вёл себя агрессивно, допускал негативные высказывания в сторону других участников процесса.

Суд решил, что подсудимый был вменяемым на момент совершения преступления, и отправил его в колонию строгого режима на 15 лет.