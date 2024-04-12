Военные РФ уничтожили 10 мест базирования боевиков в сирийском Хомсе

1 апреля был нанесен удар по дипломатическому кварталу в Дамаске, где расположен комплекс зданий посольства Ирана. Консульство Ирана было полностью разрушено. В момент удара в нем были два иранских генерала — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджа Рахими, а также пять офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР), все они погибли. Иран обвинил в атаке Израиль.