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Военные РФ уничтожили 10 мест базирования боевиков в сирийском Хомсе

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили 10 мест базирования боевиков в сирийской провинции Хомс, заявил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Юрий Попов. По его словам, боевики вышли из зоны Эт-Танф и укрывались в труднодоступных районах горного хребта Аль-Амур.

Источник: AP 2023

Господин Попов также сообщил, что террористы из района Ишакия обстреляли из автоматического гранатомета АГС-17 позиции сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Эль-Арейм в провинции Латакия. В результате получил ранения один сирийский военнослужащий, приводит ТАСС данные ЦПВС.

1 апреля был нанесен удар по дипломатическому кварталу в Дамаске, где расположен комплекс зданий посольства Ирана. Консульство Ирана было полностью разрушено. В момент удара в нем были два иранских генерала — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджа Рахими, а также пять офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР), все они погибли. Иран обвинил в атаке Израиль.

Об эскалации конфликта — в материале «Ъ» «При молчаливом отсутствии Израиля».