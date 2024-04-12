Взял с собой сына: силовики задержали опасного водителя в Красноярском крае

В Красноярском крае полицией выявлен водитель с признаками опьянения, который вёз трёхлетнего сына, сообщает ИА ChukotkaMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
В дневное время автоинспекторы в п. Солонцы Емельяновского района Красноярского края остановили для проверки документов у водителя автомобиль «Газель» под управлением 28-летнего местного жителя.
У мужчины имелись внешние признаки алкогольного опьянения. В салоне транспортного средства находился также его трёхлетний сын, который перевозился без использования специального детского удерживающего устройства.
Правонарушителю было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения, результат проверки показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе — 0,28 мг/л.
В отношении водителя составлены административные материалы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и нарушение правил перевозки детей.
Автомобилисту грозит в общей сложности около 33 тысяч рублей штрафа и лишение права управления транспортным средством на срок до двух лет.
Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.