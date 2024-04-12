МЧС: все 53 рыбака, застрявшие на льдине в Челябинской области, спасены

10 апреля в Кузбассе мост с людьми сорвало во время ледохода на реке. Позже в администрации Междуреченска заявили журналистам, что движение по мосту прекратили за несколько дней до ЧП из-за подъема уровня воды после вскрытия рек в области. Не все жители соблюдали запрет и продолжали пользоваться переправой на свой страх и риск.