Их заманили в квартиру, чтобы убить: супруги из Хабаровска пережили страшную ночь после случайного знакомства в баре

— Одному из мужчин судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет 5 дней с ограничением свободы на 1 год, другому — 11 лет с ограничением свободы на 1 год с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами, третьему — 9 лет с ограничением свободы сроком на 1 год, четвертому 13 лет с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, — сообщила Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.