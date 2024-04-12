Их заманили в квартиру, чтобы убить: супруги из Хабаровска пережили страшную ночь после случайного знакомства в баре

Наверняка многие были свидетелями ситуации, когда две незнакомые между собой компании под влиянием алкоголя объединяются. И мало кто из них задумывается: «Какие намерения скрывают новые приятели?». А зря. Яркий пример — супруги из Хабаровска, которые едва не погибли, поверив в доброжелательность случайных собутыльников.
ВЫСМАТРИВАЛИ ЖЕРТВ
27-летний И.* выпивал вместе с супругой 27 августа 2022 года. Спиртное закончилось, а добавки хотелось. Магазины закрыты, пришлось бежать в «пивнушку» на Некрасова. Пока ждали заказ, познакомились с женщиной. Она отдыхала в компании троих грузчиков.
Именно эта гостья пригласила чету за столик: выпить, пообщаться, познакомиться поближе. Супруги охотно согласились. Компания просидела до закрытия и расходиться не хотела. Грузчики позвали чету в гости на продолжение банкета. Муж и жена сказали «да» без всяких раздумий.
По версии следствия, к моменту знакомства с супругами грузчики уже раздумывали на кого-нибудь напасть ради денег и ценностей. Молодая семья показалась им подходящей целью. Мужчины решили, что у четы есть, чем поживиться. Почему такой вывод? Жена И. бегала домой за 500 рублями, чтобы продолжить застолье.
ВЫЖИЛИ
Кровавый план грузчики стали воплощать в квартире. Они позвали И. в магазин, якобы прикупит еще спиртного. На самом деле алкоголь рабочих не интересовал: едва выйдя из подъезда, они набросились на парня с ножами. Били в живот, грудь, шею и лицо. Всего минимум 13 раз.
Еще немного, и хабаровчанин мог бы погибнуть. На его удачу шум борьбы разбудил жительницу одного из домов. Женщина крикнула в окно, что вызовет полицию. Грузчики убежали, оставив И. истекать кровью. Парень собрал последние силы, попросил спасительницу вызвать скорую.
А несостоявшиеся убийцы вернулись домой. Супруга И. заподозрила неладное: «Почему они вернулись без мужа?». Рабочие отмахнулись, мол, остался в магазине. Девушка не поверила, побежала искать суженного. С мыслью: «Ну хоть что-то поиметь» один из грузчиков отобрал у нее телефон.
ОФИЦИАЛЬНО
Все четверо рабочих были моментально задержаны. На троих из них не в первый раз застегнулись наручники. За их плечами грабежи, кражи, причинение тяжкого вреда здоровью, угоны. Уголовное дело было заведено по статьям «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего» и «Покушение на убийство группой лиц, сопряженное с разбоем». Тому, кто отбирал телефон, вменили еще и разбой.
— Одному из мужчин судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет 5 дней с ограничением свободы на 1 год, другому — 11 лет с ограничением свободы на 1 год с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами, третьему — 9 лет с ограничением свободы сроком на 1 год, четвертому 13 лет с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, — сообщила Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.
Приговор в законную силу не вступил.
*Имя изменено.