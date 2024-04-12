В ДНР сообщили о серьезном продвижении российских сил под Марьинкой

«Серьезное продвижение у нас идет под Марьинкой. И это тоже положительный результат. Почему? Потому что с Марьинки у нас открывается оперативный простор на несколько направлений, в том числе в сторону Курахово — ближайшей конституционной границы Донецкой Народной Республики… Также идут наступательные бои между Марьинкой и Авдеевкой», — сказал Кимаковский.