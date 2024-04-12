Стало известно, что стало с мальчиками, мать которых обвинили в убийстве младенца в НСО

Стало известно, что стало с мальчиками, мать которых обвиняют в убийстве новорожденной дочери. Женщина родила живую девочку, положила в ведро и спустила в ледяной погреб. Ребенок умер. Горе-мать отправили в СИЗО.
По данным начальника отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере прокуратуры НСО Инны Чумаковой, детей передали под временную опеку их тёти — сестры нерадивой матери.
Пока суд рассматривает вопрос о лишении родительских прав, органы опеки будут наблюдать за успехами тети. По итогам указанных процедур будет принято окончательное решение о том, с кем останутся мальчики.
— Наша социальная политика всегда направлена на то, чтобы ребенок оставался в семье. То есть либо у родственников, либо в семье приемной. И только в крайних случаях детей распределяют по детским домам, — рассказала сотрудница прокуратуры.
Напомним, мать мальчиков родила девочку не от мужа, супруг в тюрьме. И решила избавиться от ребенка. Ранее она уже вытворяла подобное. Родила девочку и бросила на остановке. Тому ребенку повезло больше — он выжил.