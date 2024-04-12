«С начала месяца зенитчики уничтожили более 10 беспилотников ВСУ, таких как “Лелека” и “Фурия”. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) “Стрела-10” группировки войск “Центр” уничтожил вражеские беспилотные летательные аппараты ВСУ, обеспечив прикрытие огневых позиции нашей артиллерии на авдеевском направлении», — говорится в сообщении.
Под Авдеевкой с начала месяца уничтожили более десяти «Лелек» и «Фурий» ВСУ
ЛУГАНСК, 12 апр — РИА Новости. Более 10 беспилотников ВСУ, таких как «Лелека» и «Фурия», уничтожили зенитчики ЦВО с начала месяца, прикрывая огневые позиции артиллерии ВС РФ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.