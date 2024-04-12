Под Авдеевкой с начала месяца уничтожили более десяти «Лелек» и «Фурий» ВСУ

ЛУГАНСК, 12 апр — РИА Новости. Более 10 беспилотников ВСУ, таких как «Лелека» и «Фурия», уничтожили зенитчики ЦВО с начала месяца, прикрывая огневые позиции артиллерии ВС РФ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.