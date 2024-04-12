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Авиация нанесла удар по ВСУ неуправляемыми ракетами С-8

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Ударная группа армейской авиации ВКС поразила подразделения ВСУ неуправляемыми авиационными ракетами С-8 на донецком направлении, видео предоставило Минобороны РФ.

«Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) в составе разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 “Аллигатор”, транспортно-боевого вертолёта Ми-35М и многоцелевого вертолёта Ми-8 успешно поразила опорный пункт и скопление живой силы противника на донецком направлении в зоне проведения СВО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе выполнения боевой задачи экипажи вертолетов отработали удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам авиационного наводчика.

«После чего экипажи осуществили противоракетный манёвр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета», — сообщили в Минобороны.