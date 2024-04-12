В Винницкой области Украины произошли взрывы

Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию не комментировали.
Воздушная тревога действует в Винницкой и Хмельницкой областях.
Ранее украинские СМИ информировали о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области и в Хмельницкой области.
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Взрывы произошли ночью в Винницкой области в центральной части Украины. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».
Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию не комментировали.
Воздушная тревога действует в Винницкой и Хмельницкой областях.
Ранее украинские СМИ информировали о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области и в Хмельницкой области.