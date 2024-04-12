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В Винницкой области Украины произошли взрывы

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Взрывы произошли ночью в Винницкой области в центральной части Украины. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Источник: AP 2023

Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию не комментировали.

Воздушная тревога действует в Винницкой и Хмельницкой областях.

Ранее украинские СМИ информировали о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области и в Хмельницкой области.