Рухнувший потолок едва не убил людей: глава управляющей компании пойдет под суд

Руководящее лицо обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщает «КП — Владивосток» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
Исходя из обвинения, в промежутке с декабря 2019-го года по август 2021-го года генеральный директор управляющей организации во Владивостоке не провела осмотр многоквартирного дома № 37 на Партизанском проспекте. У здания 1941-го года постройки, следовательно, не выявили дефекты.
Так, в 2022-ом году в декабре рухнуло потолочное перекрытие в одной из квартир многоэтажного дома. Информации о том, что кто-нибудь пострадал, не поступало. На женщину-руководителя УК завели уголовное дело по материалам проверки.
Ранее «Комсомолка» сообщила о почти 30 управляющих компаниях, которые лишились лицензии.