Дарем
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рухнувший потолок едва не убил людей: глава управляющей компании пойдет под суд

Во Владивостоке завели уголовное дело в отношении УК, в доме которой рухнул потолок.

Источник: Прокуратура Приморского края

Руководящее лицо обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщает «КП — Владивосток» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Исходя из обвинения, в промежутке с декабря 2019-го года по август 2021-го года генеральный директор управляющей организации во Владивостоке не провела осмотр многоквартирного дома № 37 на Партизанском проспекте. У здания 1941-го года постройки, следовательно, не выявили дефекты.

Так, в 2022-ом году в декабре рухнуло потолочное перекрытие в одной из квартир многоэтажного дома. Информации о том, что кто-нибудь пострадал, не поступало. На женщину-руководителя УК завели уголовное дело по материалам проверки.

Ранее «Комсомолка» сообщила о почти 30 управляющих компаниях, которые лишились лицензии.

ЖКХ