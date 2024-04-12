В Хабаровске компания незаконно перевела более 51 миллиона за границу

Как сообщили в пресс-службе ведомства, установлено, что три года назад руководитель ООО «Империал» перевел на счета зарубежных фирм более 51 миллиона рублей. В банки он предоставлял фиктивные контракты с иностранными предпринимателями — в документах оказались ложные сведения о целях и назначениях переводов.