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В Хабаровске компания незаконно перевела более 51 миллиона за границу

В Хабаровске транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по факту совершения незаконных валютных операций. Коммерческое предприятие проводило их по поддельным документам.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в пресс-службе ведомства, установлено, что три года назад руководитель ООО «Империал» перевел на счета зарубежных фирм более 51 миллиона рублей. В банки он предоставлял фиктивные контракты с иностранными предпринимателями — в документах оказались ложные сведения о целях и назначениях переводов.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение незаконных валютных операций в особо крупном размере).

Решается вопрос об уголовном преследовании причастных лиц.