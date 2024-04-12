Мошенники разводят приморцев на деньги через популярный мессенджер

«В вечернее время на смартфон стали массово поступать sms-оповещения от различных неизвестных магазинов. Немного позже появилось уведомление от телеграмма — “запрос на авторизацию аккаунта на чужом устройстве”, — рассказала Deita.ru одна из жительниц Владивостока.
Женщина отметила, что по ссылкам в сообщениях она не переходила, а также все приложения, позволяющие менять IP-адрес смартфона, были отключены, от рассылки не помогла и двухфакторная защита.
Злоумышленникам все-таки удалось получить доступ к аккаунту женщины, в результате чего все ее контакты получили сообщения с просьбой занять 25 тысяч рублей до завтрашнего дня.
Примечательно, что подобные рассылки приморцы стали получать все чаще. Однако как именно злоумышленникам удается получить доступ к чужому мессенджеру, пока что неизвестно.
Напомним, из-аз санкций приложения крупных российских банков пропали их App Store и Google Play. Сейчас граждане могут столкнуться с фейковыми приложениями банков, которые воруют данные тех, кто рискнет их скачать.