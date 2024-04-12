В Приморье тигр вновь утащил собаку

Не провоцировать зверя. Тигр нападает в случае защиты себя, своей добычи или потомства. Не выводить собак на прогулку в местах, где есть вероятность встречи с тигром. Оставлять сельскохозяйственных животных под постоянным наблюдением или используйте технические средства, чтобы ограничить доступ хищников. Избегать нелегальных скотомогильников и свалок, которые могут привлечь хищников. В случае встречи с тигром на дороге не вызывать внимание животного, не выходить из машины и не останавливаться для фотографирования. При встрече с тигром в лесу медленно и спокойно отойти с его пути, не поворачиваясь спиной к нему. Не стрелять в тигра, это может усугубить ситуацию. Отпугивать зверя громким звуком или фальшфейером. Избегать мест, где ранее были замечены следы тигра, особенно в ночное время.