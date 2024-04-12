В Приморье тигр вновь утащил собаку

Тигры в Приморье продолжают держать в страхе жителей и нападать на собак. На этот раз жертвой хищника стал дворовый пёс в селе Филипповка Хасанского округа, сообщает ИА PrimaMedia.
Местные жители говорят, что очередной тигриный набег произошёл ночью 12 апреля на улице Хасанской, 17. На кадрах, предоставленных очевидцами, можно увидеть разрушенный забор, следы зверя и его шерсть, клочки которой остались на ограде.
«Тигр утащил одну собаку вместе с цепочкой,» — говорит очевидица.
Корр. ИА PrimaMedia обратился за комментарием к руководителю Центра «Амурский тигр» Сергею Арамилеву.
Отметим, накануне правительство края опубликовало памятку, согласно которой о правилах поведения при встрече с тигром. Согласно информации, гражданам следует:
Не провоцировать зверя. Тигр нападает в случае защиты себя, своей добычи или потомства. Не выводить собак на прогулку в местах, где есть вероятность встречи с тигром. Оставлять сельскохозяйственных животных под постоянным наблюдением или используйте технические средства, чтобы ограничить доступ хищников. Избегать нелегальных скотомогильников и свалок, которые могут привлечь хищников. В случае встречи с тигром на дороге не вызывать внимание животного, не выходить из машины и не останавливаться для фотографирования. При встрече с тигром в лесу медленно и спокойно отойти с его пути, не поворачиваясь спиной к нему. Не стрелять в тигра, это может усугубить ситуацию. Отпугивать зверя громким звуком или фальшфейером. Избегать мест, где ранее были замечены следы тигра, особенно в ночное время.